Pallanuoto femminile | le migliori italiane della decima giornata di A1

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Primaper il girone di ritornoregular season per l’A1 dial. Si esalta la SIS Roma, sempre al comando, bene anche Plebiscito e Orizzonte. Andiamo a rivivere questo turno con lein vasca.A1Paola Di Maria: si esalta la giovanissima, classe 2005, del Bogliasco. A soli 17 anni essere decisiva in un match di questo calibro non è facile, lei lo fa sembrare naturale, con quattro reti che portano alla vittoria le liguri. Ursula Gitto: la classe ’93 si prende sulle spalle, con la sua esperienza, il Rapallo che batte nettamente (anche grazie al suo poker) il Bologna per 15-7. Sofia Giustini: show per la SIS Roma ...