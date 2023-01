Pallanuoto | Champions League | Pro Recco domina a Barcellona e vola in vetta al girone

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Serviva un risultato importante, in un match duro, per tornare inalla classifica del proprio raggruppamento. La Pronon ha sofferto, hato in lungo e in largo: Barceloneta battuto 11-5 a domicilio e testa deldelladimaschile condivisa con i catalani. La banda recchelina passa in vantaggio 2-1 nel primo quarto, poi c’è il cambio di passo decisivo: un 5-2 perentorio nel secondo periodo che chiude la contesa. Vani i tentativi di rimonta degli iberici, nel quarto finale c’è ancora spazio per allungare le distanze. Miglior marcatore della serata per i campioni d’Europa è Giacomo Cannella con tre reti, due a testa invece per Gergo Zalanki, Aaron Younger e Gonzalo Echenique. Le parole del coach Sandro Sukno: “Sono ...