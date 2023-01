Pagelle Lazio-Milan | i voti | biancocelesti straripanti | Milan serata horror

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 24 gennaio 2023) Da una parte lavoleva la seconda vittoria consecutiva in campionato, dall’altra ilcercava una scossa. JuvedipendenzaLa, di fronte ai propri tifosi, cercava la seconda vittoria consecutiva in campionato (terza contando anche la coppa Italia) per dare continuità di risultati e riprendersi il quarto posto dopo il successo della Roma in casa dello Spezia. Isi trovavano di fronte una squadra ferita dagli ultimi risultati; ildi Pioli, infatti, sta vivendo un momento decisamente negativo e non mancano le critiche nei confronti di chi, nella passata stagione, ha vinto meritatamente lo scudetto.23 gennaio 2023...