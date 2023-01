Pagelle Lazio-Milan 4-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le, ie ildi4-0, match della diciannovesima giornata diA. Si chiude con un poker subito il girone di andata per i rossoneri. Al 4? il vantaggio: sul cross messo dentro da Zaccagni, Luis Alberto offre un velo per l’inserimento di Milinkovic-Savic che realizza un rigore in movimento. Ilnon reagisce. E lapunge di nuovo. La firma è di Mattia Zaccagni che si fa trovare pronto sul tap in dopo il palo di Marusic al 36?. Il montenegrino a destra è la mossa vincente di Sarri. L’esterno annulla Leao e spinge anche bene sulla sua corsia. Ilchiude sotto di due gol all’intervallo per la seconda volta di fila. Nella ripresa Pioli si gioca le carte De Ketelaere, Giroud e Origi. Ma la ...