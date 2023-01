Pagani | scontri violenti tra tifosi e bus dato alle fiamme | 9 arresti

(Di martedì 24 gennaio 2023) È di 9il primo bilancio delle indagini di Carabinieri e Polizia di Stato suglitradella Paganese e della Casertana, avvenuti domenica pomeriggio.trae bus in: 9Nello specifico, le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto in flagranza differita di 7della Paganese e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... con le indagini avviate in seguito aglifra opposte tifoserie avvenuti domenica 22 gennaio 2023 lungo il percorso per raggiungere lo stadio comunale 'Marcello Torre' di, in occasione ...Le indagini sono state avviate in seguito aglifra opposte tifoserie avvenuti domenica 22 gennaio lungo il percorso per raggiungere lo stadio comunale 'Marcello Torre' di, in occasione ...

Pagani, violenti scontri tra ultrà: in fiamme il bus dei tifosi ospiti Corriere TV

Pagani (Salerno), violenti scontri tra ultras in serie D. In fiamme il bus della Casertana prima del derby con la ... Open

SCONTRI PAGANI, LA POLIZIA: "RESPONSABILI PAGHERANNO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pagani, scontri con gli ultras della Casertana: 9 arresti SalernoToday

Follia ultrà nel derby di Serie D, gli scontri di Pagani Corriere della Sera

Sono sette tifosi della Paganese e due della Casertana, alcuni dei quali già in passato colpiti da di Daspo. In fiamme anche un bus ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha commentato gli scontri prima di Paganese-Caserata: "Non è più possibile vedere questi episodi" ...