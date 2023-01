Padova | Il bar è troppo rumoroso | i vicini stanchi ed esasperati lo comprano per farlo chiudere

(Di martedì 24 gennaio 2023), il bar è: iloperIl bar Zanellato di, storico ritrovo per gli studenti universitari situato nei pressi del ghetto della città, chiude dopo essere stato acquistato dai, che hanno deciso dipoichédalrumore. È una storia che ha dell’incredibile quella raccontata dal Corriere Veneto. Secondo quanto ricostruito, infatti, il locale è stato messo in vendita dalla proprietaria, che di conseguenza non ha rinnovato l’affitto al titolare dell’attività. La proprietaria dell’immobile, infatti, avrebbe rifiutato l’offerta per l’acquisto delle mura da parte del gestore del bar ...

Il notoZanellato , famoso punto di incontro per gli studenti universitari disituato in via dei Fabbri, chiude i battenti. La proprietaria ha deciso di vendere l'immobile e non rinnovare l'affitto ...IlZanellato , noto punto di ritrovo per gli studenti universitari di, situato in via dei Fabbri, chiude : la proprietaria ha messo in vendita l'immobile e non ha rinnovato l'affitto al ...

Padova, Zanellato Bar chiude: lo comprano i vicini stanchi dei rumori. Giallo sul futuro Corriere della Sera

Il bar è troppo rumoroso: i vicini lo comprano per farlo chiudere Today.it

Padova. Chiude il bar Zanellato, non è stato rinnovato il contratto d'affitto. Il titolare: «Apriremo altrove» ilgazzettino.it

Padova, il Questore sospende la licenza a bar gestito da cinese in via Tommaseo Il Mattino di Padova

Appe e il ritorno di bar e ristoranti alla normalità: Sicurezza sempre ... TG Padova

Il bar Zanellato a Padova chiude i battenti: i vicini lo hanno acquistato per farlo chiudere perché era "troppo rumoroso".Il noto bar Zanellato , famoso punto di incontro per gli studenti universitari di Padova situato in via dei Fabbri, chiude i battenti. La proprietaria ha ...