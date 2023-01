Ostia antica devastata dalle buche | Di Staso | “Situazione insostenibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma – “Via Capo due Rami, via della Macchiarella ad, all’interno della Riserva del litorale romano: due strade poderali, ormai non più praticabili per l’estensione e numero digrandi come crateri a scacchiera, le quali creano serie difficoltà al traffico veicolare”. Così in una nota Gaetano Di, Coordinatore Ecoitaliasolidale X Municipio e Litorale. “Dopo gli ultimi giorni di pioggia e gelo – si legge ancora – le due strade, totalmente al buio, rappresentano un serio problema di viabilità per i residenti e le attività di ristorazione. Quest’ultime, in particolare nei weekend, convogliano un numero cospicuo di auto, che spesso si trovano impantanate per le numerosenascoste dall’acqua fangosa”. “Le due strade a suo tempo di competenza del circuito territoriale Aldobrandini ...