Ospedale San Pio | stamane momenti concitati | aggressione ai sanitari del Pronto Soccorso

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi tensionealdell’San Pio di Benevento. I familiari di un 44enne ricoverato e prontamente assistito per una grave patologia hanno iniziato ad inveire contro isenza un apparente motivo. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento della Polizia di Stato e delle guardie giurate che garantiscono il servizio di sicurezza in.“Il problema delle aggressioni in, soprattutto alè sempre più frequente, nonostante l’impegno e la competenza dei nostrinel garantire assistenza a tutti gli utenti. Esprimo piena solidarietà al personale medico e paramedico e ringrazio le Forze ...

... presso l'hub di Sala Chiamata del Porto, piazzaleBenigno 1. In questo periodo sarà quindi ... in programma l'8 febbraio 2023, all'ambulatorio Oncologico dell'di Lavagna. Per partecipare, ...... presso l'hub di Sala Chiamata del Porto, piazzaleBenigno 1. In questo periodo sarà quindi ... in programma l'8 febbraio , all'ambulatorio Oncologico dell'di Lavagna. Per partecipare, è ...

Ospedale San Pio, la buona sanità raccontata sui social (VIDEO) anteprima24.it

Ospedale "San Giovanni di Dio", Giuseppa Mira è il nuovo direttore di Medicina generale AgrigentoNotizie

ROMA: CHIEDE DENARO PER PARCHEGGIARE ALL'OSPEDALE ... Lazio TV

Incidente in via Izzi, una donna trasferita all'ospedale San Paolo Bignotizie.it

Il parcheggiatore abusivo che estorceva soldi per la sosta fuori dall’ospedale RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La piccola, proveniente dal Policlinico di Cagliari, è stata trasportata nel nosocomio sandonatese a 24 ore dal parto per la correzione di un grave difetto cardiaco congenito ...