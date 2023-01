Oscar | sfida tra Rihanna e Lady Gaga per la miglior canzone

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) E’tra(alla sua prima nomination) e, entrambe candidate all’per laoriginale. Le nomination sono state annunciate oggi e nella categoria comprendono anche altri talenti stellari come David Byrne e Diane Warren, vincitrice di unonorario il mese scorso, oggi alla sua quattordicesima nomination nella categoria con “Applause”, dal documentario Tell It Like a Woman. Non è in lista invece Taylor Swift, la cui “Carolina” di Where the Crawdads Sing era tra i papabili. Queste le cinque canzoni candidate: Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever di Tems, Ludwig Göransson,e Ryan Coogler; Applause da Tell It like a Woman di Diane Warren; Hold My Hand da Top Gun: Maverick di ...