Oscar | Rohrwacher e Signoretti candidati per l’Italia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà un pò d’Italia nella notte degli: in corsa per una statuetta Le Pupille, corto di Alicee Aldonel team del makeup e hairstyling di Elvis di Baz Luhrmann.I migliori film stranierisono: “All Quiet on the Western Front” (Germania); “Argentina, 1985” (Argentina); “Close” (Belgio); “EO” (Polonia) “The Quiet Girl” (Irlanda).Dieci le pellicole nominate per il miglior film agli: Gli spiriti dell’isola; Elvis; Everything everywhere all at once; The Fabelmans; Tàr; Top Gun: Maverick; Women talking; Triangle of sadness; Niente di nuovo sul fronte occidentale; Avatar: La via dell’acqua. A guidare le nomination la commedia action con Michelle Yeoh Everything everywhere all at once, 11 candidature, seguito da Gli spiriti dell’isola con 9 ...