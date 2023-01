Oscar | l’Academy annuncia le nomination | l’Italia corre per due statuette video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023)hato le candidature all’è presente in due categorie: il corto e il trucco. Per la prima, nella cinquina delleè entrata Alice Rohrwacher, che con il suo cortometraggio live action Le Pupille, interpretato tra gli altri dalla sorella Alba. La seconda candidatura è quello di Aldo Signoretti per il make up di Elvis, la pellicola di Baz Luhrmann. Le 10 pellicole che si contendono il titolo di miglior film La cerimonia di premiazione è in programma per il 12 marzo. Le 10 pellicole che si giocano il titolo di miglior film sono Avatar: La via dell’acqua di James Cameron; Elvis di Baz Luhrmann; Gli Spiriti dell’isola di Martin McDonagh; The Fabelmans di Steven Spielberg; Tar di Todd Field; Top Gun: Maverick di Joseph Kosinsk; Everything Everywhere All at Once dei ...