Oscar | da Cate Blanchett a Michelle Williams | ecco le 5 attrici in nomination

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nominate le cinque candidate all’per la migliore attrice protagonista dell’edizione 2023 la cui cerimonia di premiazione si terrà il 12 marzo prossimo a Los Angeles. Sonoper Tár,Yeoh per Everything Everywhere All at Once, Andrea Riseborough per To Leslie,per The Fabelmans e Ana de Armas per Blonde. La cerimonia di premiazione il 12 marzo a Los Angeles. L'articolo proviene da Ildenaro.it.