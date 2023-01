Oscar 2023 | l’Italia candidata con Alice Rohrwacher e il truccatore di Elvis

(Di martedì 24 gennaio 2023) Questo pomeriggio sono state annunciate, direttamente dal Beverly Hills Hotel di Los Angeles, le candidature agli. Sebbene nessun film italiano sia presente nella categoria Miglior film straniero, anche in questa edizione – la 95esima della storia – c’è anche un po’ d’Italia. Come hanno annunciato l’attrice di Get out Allison Williams e l’attore premioRiz Ahmed (Sound of metal, The night of), il cortometraggio Le pupille diè candidato come miglior corto, mentre ilAldo Signoretti pèr. Scritto e diretto dae presentato al Festival di Cannes 2022, Le pupille è una favola ispirata da una lettera che la scrittrice Elsa Morante inviò al suo amico Goffredo Fofi. Racconta ...

Il film dei Daniel conquista 11 candidature. Seguono 'Gli spiriti dell'isola', 'Niente di nuovo sul fronte occidentale', 'Elvis' e 'The ...Sono state annunciate oggi, martedì 24 gennaio, le Nomination per la 95esima edizione dei Premi. La cerimonia si terrà il 12 marzo e, a sorpresa, anche l'Italia è in gara grazie a Le Pupille , corto scritto e diretto da Alice Rohrwacher e presentato in anteprima al Festival di Cannes ...

I cinque attori nominati agli Oscar 2023 sono Austin Butler per 'Elvis', Colin Farrell per 'Gli Spiriti dell'Isola', Brendan Fraser per 'The Whale', Paul Mescal di 'Aftersun' e Bill Nighy per 'Living'