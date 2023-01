Oscar 2023 | le nomination | il film da battere è Everything everywhere all at once

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences sa sorprendere: èall atilpigliatutto degli, 95^ edizione, almeno alle. Folle viaggio nel Multiverso, che sembra scritto - dagli audaci Daniel Kwan e Daniel Scheinert - dopo una scorpacciata di funghi allucinogeni, ha ricevuto ben undici candidature, tra cui la più ambita a miglior. Sono dieci i titoli in gara per l’più importante al miglior, tra cui, tra i più accreditati, lo svedese Palma d’oro a Cannes Triangle of sadness di Ruben Östlund, la tragicommedia irlandese che sta facendo incetta di premi Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh, la quasi autobiografia di ...

Per l'Italia candidature per Alice Rohrwacher tra i corti (Le Pupille) e Aldo Signoretti per il trucco e l'hair styling di Elvis, annunciate le candidature per gli Academy Awards. Due le candidature per l'Italia con Alice Rohrwacher tra i corti (Le Pupille) e Aldo Signoretti per il trucco e l'hair styling di Elvis.

I cinque attori nominati agli Oscar 2023 sono Austin Butler per 'Elvis', Colin Farrell per 'Gli Spiriti dell'Isola', Brendan Fraser per 'The Whale', Paul Mescal di 'Aftersun' e Bill Nighy per 'Living'