Oscar 2023 | John Williams batte il suo stesso record | è il più nominato di sempre!

(Di martedì 24 gennaio 2023)con la sua ultima candidatura per The Fabelmans di Steven Spielberg ha battuto unche deteneva lui. A 90 anni e 350 giorni,è diventato la persona più anziana a essere nominata agli(esclusi i premi onorari). Ha anche superato il suodi persona vivente più nominata, con 53 nomination all'(solo Walt Disney ne aveva ottenute di più, 59). Grazie a The Fabelmans, il celebre compositore ha potuto aggiungere un'altra candidatura al suo palmares e ancora una volta grazie alla prolifica collaborazione con Steven Spielberg. In totale, il film ha ottenuto 6 nomination tra cui quella a Judd Hirsch come miglior attore non protagonista. Quest'ultimo ha anche ...

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha rivelato i nomi dei candidati alla 95esima edizione dei premi, la cui cerimonia di premiazione è programmata per il prossimo 12 marzo. Per quanto riguarda le categorie musicali, a contendersi una delle statuette più ambite, quella per la "Miglior Canzone ...Sono Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal e Bill Nighy. E' stata resa nota, a Beverly Hills, la cinquina dei candidati al Premioper il Migliore Attore Protagonista. I candidati sono: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli Spiriti dell'Isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living)...

