Oscar 2023 | annunciate tutte le nomination

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono stateleagliche, il prossimo 12 marzo, si contenderanno l’ambita statuetta più desiderata di Hollywood. Fra i candidati anche Le Pupille, il cortometraggio live action di Alice Rohrwacher., l’elenco dellePhoto Credits – Variety Di seguito ecco la lista completa delleagli. Miglior Film: Niente di nuovo sul fronte occidentale Avatar: La via dell’acqua Gli spiriti dell’isola Elvis Everything Everywhere All at Once The Fabelmans Tár Top Gun: Maverick Triangle of Sadness Women Talking Miglior regista: Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola) Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything ...

Sono Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal e Bill Nighy. E' stata resa nota, a Beverly Hills, la cinquina dei candidati al Premioper il Migliore Attore Protagonista. I candidati sono: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Gli Spiriti dell'Isola), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun) e Bill Nighy (Living)...AGI - Anche se orfana di ' Nostalgia ' di Mario Martone (fuori dalla short list dei migliori film internazionali) nella notte deglici sarà anche un po' di Italia con le due candidature per ' Le Pupille ' cortometraggio live action di Alice Rohrwacher e per il ' make up ' di Aldo Signoretti nel team di 'Elvis' di Baz ...

Sono due gli italiani candidati agli Oscar 2023. Una sola è una regista: Alice Rohrwacher con "Le pupille", il cortometraggio live action entrato nella cinquina ...