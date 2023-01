Oscar 2023 | anche se non in ‘categorie di peso’ l’Italia sogna l’Oscar con la Rohrwacher e Signoretti

(Di martedì 24 gennaio 2023) Incredibile a dirsi, visto che in ambito cinematografico, fuori dai confini nazionali, da decenni non riusciamo più (salvo sporadici ‘aneliti’), un cinema in grado di conquistare ed emozionare. Intendiamoci, è un discorso complesso e generale: oggi è sempre più difficile tornare a ‘meravigliarsi’ davanti ad un film. Stavolta però – o meglio, quest’anno – stando a quanto giunge dal frontesembra finalmente esser stata presa in seria considerazione grazie ad Aliceattraverso il suo cortometraggio live action ‘Le Pupille’ (annoverato nella cinquina delle nomination), e ad Aldo, interno al team nominato per il make up di ‘Elvis’, che il regista Baz Luhrmann ha dedicato al King del Rock’n’Roll.: ecco le 10 pellicole selezionate dall’Academy ...

L'Italia c'è. Anche senza Nostalgia di Mario Martone , già eliminato, lasceremo tracce artistiche nella notte deglial Beverly Hills Hotel di Los Angeles. Il make up di un grande "artigiano" italiano, un piccolo film sul desiderio, la devozione e lo spirito ribelle delle ragazze di un collegio, e poi ...Sono nove le nomination agliper tre film presentati alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2022. Come e' noto sono sette le candidature per 'The Fabelmans' di Steven Spielberg - miglior film, ...

Ecco le categorie più importanti: Niente di nuovo sul fronte occidentale; Avatar - La via dell'acqua; Gli spiriti dell’isola; Elvis; Everything Everywhere All at Once; The Fabelmans; Tár; Top Gun: Mav ...L'Academy ha operato le sue scelte, ma si sente l'assenza – a sorpresa – di alcuni nomi di peso A gli Oscar 2023 Everything everywhere all at once (con 11 nomination) e Gli spiriti dell’isola e Niente ...