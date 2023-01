Orologio apocalisse avanti 10 secondi | mai così vicini a catastrofe

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'dell'è stato spostato ina 90dalla mezzanotte: sostanzialmente mai si è statiallaglobale, secondo la valutazione del Bulletin of the Atomic Scientists che ha creato nel 1947 questo modo di indicare il livello della minaccia. Lo spostamento indi 10è dovuto, secondo quanto ha comunicato il Bulletin, principalmente all'invasione russa dell'Ucraina, ma non solo a questa. Anche la minaccia posta dalla crisi climatica, la sempre maggiore friabilità delle norme e istituzioni globali e gli avanzamenti delle tecnologie e delle minacce biologiche come il Covid-19."Viviamo in un tempo di pericoli senza precedenti e l'...

Viviamo in un tempo di pericoli senza precedenti

