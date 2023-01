(Di martedì 24 gennaio 2023) “Le 100”, unideato da, con la collaborazione di, con l’obiettivo di far conoscere a docenti, studentesse e studenti prospettive e opportunità delle discipline tecnico-scientifiche in ottica di parità di genere, in linea con le più recenti indicazioni ministeriali sull’e sulla L'articolo .

Orizzonte Scuola

... Carlo Alberto Rossi - , per l'tra le medie e le superiori, ma anche negli istituti ... Le lauree più ricercate, dopo quella economica, e quella in ambito formativo, sono le discipline, ...Nel titolo, "Girls in", c'è il significato di un'iniziativa che vuole andare oltre i pregiudizi di genere. Nella ... organizzano al Teatro comunale di Bomporto uno speciale incontro di... Orientamento e STEM: Deascuola Fondazione Bracco e 100esperte presentano il nuovo percorso formativo gratuito ““Le 100 esperte STEM vanno a scuola” Al Teatro comunale di Bomporto uno speciale incontro di orientamento dedicato a studentesse e studenti delle classi terze medie ..."Se sarò eletto segretario, il Pd si impegnerà sia in Parlamento che nel Paese per: rendere reale la parità salariale tra donne e uomini, superare le difficoltà di accesso delle donne a specifici sett ...