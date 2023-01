Oriana Marzoli in lacrime per Daniele Dal Moro | “Basta”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Inizio triste al Grande Fratello Vip 7.Daldopo la puntata di ieri non si sono rivolti la parola e, mentre il bel veneto tarda ad alzarsi, la venezuelana ha iniziato la giornata con le. La baby K spagnola ha manifestato ai suoi amici Sarah Altobello e Attilio Romita tutto il suo dispiacere per il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Lo sfogo della vippona: “Mi fa sentire come se avessi fatto una cosa schifosa” La neo coppietta oriele è già in profonda crisi. I due hanno continui alti e bassi, sostanzialmente perchénon crede alla peperina venezuelana e ritenga di essere solamente un ripiego per lei. D’altro canto invece,è stanca di ...

Durante l'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip , andata in onda in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha affrontato anche il 'triangolo' tra Daniele Dal Moro ,e Luca Onestini . Durante la settimana, Daniele esono arrivati allo scontro : il ragazzo non ha mandato giù alcuni comportamenti ambigui e discutibili di, tanto da ...... Lo staff dell'inquilina vip finita in nomination insieme ae George Ciupilan ha poi chiesto al conduttore di fare un confronto con la signora per dirgliene quattro: 'Sarebbe bello un ...

Oriana Marzoli puzza, gli insulti che arrivano dai social contro la modella Fanpage.it

GF Vip, lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: «E' invidiosa». La replica: «Vorrebbe farsi anche me» leggo.it

Oriana Marzoli in lacrime per Daniele Dal Moro: "Daniele è un egocentrico a cui interessa solo come sta lui" - Grande ... Grande Fratello

Le lacrime e la delusione di Oriana Marzoli - Mediaset Infinity Grande Fratello

Gf VIP, la scena a luci rosse tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: Sarah Altobello imbarazzata. Cosa è succe ilmessaggero.it

Oriana Marzoli c'è rimasta male per il fatto che Edoardo Donnamaria l'ha nominata al GF Vip. Ecco cosa si sono detti dopo la puntata ...Al suo risveglio Oriana ha solo un pensiero in testa: il suo complicato rapporto con Daniele Dal Moro. Ancora in preda alla collera a causa dell’improvviso e ingiustificato allontanamento del VIP, Ori ...