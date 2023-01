Ordini di droga su Telegram a Limbiate | la banda chiede il patteggiamento

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 24 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il take away dellaai tempi del lockdown, con dosi di “roba” ordinata online sue Instagram, fino all’arresto dello scorso mese di marzo: per gli 8 rappresentanti delle due presunte bande di spaccio, operative anche ae Varedo, arriva ora l’udienza al gip e la richiesta didella pena.... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.