“Ora so cosa fare” GF Vip | Antonino lo confessa ad Attilio Romita | la bomba su Ginevra Lamborghini

(Di martedì 24 gennaio 2023)Spinalbese continua a essere l’uomo più gettonato della casa del GF Vip. L’ultima in ordine di tempo ad essersi avvicinata a lui è stata Nicole Murgia. L’attrice hato un interesse nei confronti dell’ex compagno di Belen Rodriguez e parlando conha lamentato la mancanza di spazi e momenti riservati per capire di più sul carattere del vippone. Un primo avvicinamento c’è stato qualche giorno fa quando Nicole Murgia ha fatto un massaggio adche ha apprezzato il gesto. Poi Nicole Murgia ha raccontato ad Alberto De Pisis e Giaele De Donà di aver subito il fascino dell’hair stylist, anche se ha tenuto a precisare che le serve più tempo con lui per capire se può nascere quale quanto è davvero coinvolta: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è ...

Per Dimitrakopoulos, Panzeri è'assolutamente inaffidabile: tutto ciò che gli importa è salvare sua moglie e sua figlia. Qualsiasigli daranno, la firmerà'. Secondo l'avvocato, l'accordo ...È in realtà ben orchestrata e pensata, e non è unascontata. A essere di qualità è la cura ... Non vediamo l'che Lockwood and Co riapra i battenti al più presto.

God of War Ragnarok, disponibile da ora l'update 3.02: ecco cosa ... Spaziogames.it

ANCONA. Nocelli: "Ora sappiamo bene cosa possiamo fare" Tuttocampo

Juventus, cosa succede ora Dall'Uefa ai processi, i prossimi passi DAZN

Grande Fratello Vip news ultim’ora, eliminato e i nominati della ventinovesima puntata: cosa è accaduto ieri sera, 23 gennaio 2023 SuperGuidaTV

Cosa fa ora Rosy Bindi, la bomba sul Pd: "Non partecipo alle primarie" Il Tempo

La volgarità, l’insinuazione, l’illazione sono state le scorciatoie più imboccate in queste ore quando invece le responsabilità e le risposte sono scritte tutte nella cartella clinica della Repubblica ...Qatargate, a Strasburgo viene giù tutto. Secondo l'avvocato difensore di Eva Kaili, Antonio Panzeri ha un accordo con i giudici del Belgio ...