Omaggio a Vincenzo Molica da Topolino per il 70° compleanno

(Di martedì 24 gennaio 2023)Paperica torna in scena con una storia inedita firmata da Giorgio Cavazzano e Roberto Gagnor dal 25 gennaioomaggia il giornalista e grande amicoMollica in occasione del suo 70esimocon Paperino, Paperoga & Paperica e la caccia ai mille vip, una storia inedita con protagonista assolutoPaperica – il cronista Papero con la passione per il mondo del cinema – con i disegni del Maestro Giorgio Cavazzano e la sceneggiatura a cura di Roberto Gagnor. La storia è contenuta sul numero 3505 del magazine a fumetti edito da Panini Comics, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 25 gennaio. Il cronistaPaperica ha fatto il suo debutto sulle pagine dinel 1995 con la storia Paperino Oscar del centenario ...