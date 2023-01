Oggi 24 gennaio | San Francesco di Sales Converte una marea sterminata di anime con la forza della sua parola

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dottore della Chiesa e patrono dei giornalisti, Sandiè stato un maestro nell’arte di unire verità e carità. Il grande vescovo di Ginevra maneggiava la parola, anche scritta, in maniera eccellente. Ma ha insegnato a mirare prima di tutto al cuore delle persone. Per conquistare le, non per vincere dispute intellettuali. L'articolo proviene da La Luce di Maria.