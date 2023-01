(Di martedì 24 gennaio 2023) Diversisono stati testimoni dellain una fattoria dove si coltivano funghi ad Half Bay Moon, a sud di San Francisco. Lo riporta il New York Times. Ci sono famiglie di lavoratori che ...

Diversi bambini sono stati testimoni dellain una fattoria dove si coltivano funghi ad Half Bay Moon, a sud di San Francisco. Lo riporta il New York Times. Ci sono famiglie di lavoratori che vivono, infatti, nella tenuta dove il 67enne ...Sette persone sono morte nellasparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri (questa notte in Italia) nell'area di Half Bay Moon ... Il responsabile dellaè un uomo di 67 anni, Zhao Chunli . Il ...

Nuova strage in California, 67enne spara e uccide 7 persone a San Francisco: poi si consegna Virgilio Notizie

Nuova strage California, killer ha ucciso davanti a bambini - Nord America Agenzia ANSA

Nuova strage in California, sette contadini cinesi uccisi a San Francisco: arrestato un 67enne la Repubblica

Nuova sparatoria in California e altra strage: almeno sette le vittime La Stampa

Sette persone sono state uccise in una nuova strage con armi da fuoco in California Il Post

Diversi bambini sono stati testimoni della strage in una fattoria dove si coltivano funghi ad Half Bay Moon, a sud di San Francisco. Lo riporta il New York Times. Ci sono famiglie di lavoratori ...Nella contea di San Mateo, a sud di San Francisco, un uomo di 67 anni di origine cinese ha sparato uccidendo 7 persone. Altre due vittime in una scuola dell'Iowa dove tre persone hanno fatto fuoco, ...