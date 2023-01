La Stampa

Un uomo, identificato come il 67enne Zhao Chunli, ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica e ucciso sette persone (un'altra è in fin di vita) nella ...Unanegli Stati Uniti fa due morti in una scuola a Des Moines, Iowa. La polizia ha fermato tre persone sospettate di aver aperto il fuoco alla Starts Right Here, l'istituto che aiuta i ... Nuova sparatoria in California e altra strage: almeno sette le vittime L'uomo è stato fermato e identificato, e la sua arma recuperata. Stando a indiscrezioni, le vittime sarebbero contadini cinesi.