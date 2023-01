Nuoto | Matteo Rivolta | “Siamo la Nazionale più forte di sempre | questo dà grandi motivazioni”

Leggi su oasport

(Di martedì 24 gennaio 2023) Avere ancora tanteper fare bene. Ilitaliano sta vivendo un periodo decisamente felice in termini di risultati, soprattutto se si parla di quanto raccolto dalla squadra maschile. Gli ultimi Mondiali in vasca corta a Melbourne (Australia) hanno confermatotrend. Nella nuova puntata di Swim2U, il programma di Sport2U in collaborazione con OA Sport condotto da Enrico Spada e da Aglaia Pezzato,, vincitore del titolo iridato nel 2021 ad Abu Dhabi nei 100 farfalla e oro con la 4×50 mista in Australia con il nuovo record mondiale, ha chiarito alcuni aspetti interessanti. Il lombardo ha, in primis, parlato del 2022 andato in archivio in casa Italia e del proprio percorso agonistico: “Anno significativo per il nostro movimento. Sono un atleta esperto, ma non vuol dire ...