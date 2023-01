“Non lo avrei mai fatto” GF Vip | Edoardo lo confessa a Oriana Ora anche il GF Vip sa la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) GF Vip, lunedì 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste e Giulia Salemi nelle vesti di voce del popolo. Wilma Goich ha dovuto abbandonare la casa; è stata salvata solo dal 3% dei votanti. La cantante (la più anziana tra i concorrenti rimasti in gara) era stata eliminata nella ventiseiesima puntata, ma poi era potuta rientrare grazie al biglietto di ritorno. In nomination c’erano ben sei concorrenti. Sarah Altobello è stata salvata dall’11%, George Ciupilan dal 13%, Alberto De Pisis dal 16%, Giaele De Donà dal 23% e Nikita Pelizon dal 34%. Come semprela nuova puntata del reality è iniziata a colpi di liti. In apertura di GF Vip 7 c’è stato il duro scontro tra due regine della casa:Marzoli e Antonella Fiordelisi. Il conduttore ...