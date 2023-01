Non era scontato un equilibrio del genere nella Serie A di basket

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) La copertina del weekend se l’è presa di forza Ky Bowman: otto secondi sul cronometro, tripla in faccia ad Alessandro Pajola – miglior difensore della passata stagione – e rimonta da antologia completata. Brindisi batte la Virtus Bologna, contro ogni logica e pronostico, dopo essere stata sotto anche di 24 lunghezze nel terzo quarto. Un paio d’ore più tardi Milano cade in casa della Reggiana, fanalino di coda guidato dalla sontuosa regia dell’ex Andrea Cinciarini: 10 assist come l’intera Olimpia. Non succedeva da quattro anni e 108 partite che le due big del nostro campionato perdessero entrambestessa giornata. È invece accaduto domenica, al termine di un weekend in cui le squadre dietro in classifica hanno battuto quelle davanti in sei gare su otto. Tra Brindisi (ottava, attualmente ai playoff) e Treviso (quindicesima, attualmente retrocessa), c’è una sola ...