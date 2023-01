Non è un po’ troppo presto?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 24 gennaio 2023) Eccoci ritornati dopo diverse settimane col solito editoriale di Impact. Nell’ultimo periodo l’attenzione dei fan di Impact è stata monopolizzata su Hard to Kill, il primo grande evento dell’anno. Se volete leggere cosa ne penso a riguardo, vi rimando alla review di settimana scorsa, se invece volete commentare cosa è successo dopo, questo è il posto giusto. Josh Alexander non si è fatto vedere molto nell’ultima puntata di Impact, giusto un frammento ma nulla di più. Chi si è visto molto invece è Bully Ray, che completamente a caso, senza una motivazione logica, è salito sul ring per cacciare Mickie James. La nuova campionessa da vera guerriera ha rifiutato. Prima è arriva Tasha Steelz, insieme a Savannah Evans, poi sono arrivati anche Jordynne Grace e Frankie Kazarian. Ne è scaturito un classico 3 vs 3, sancito in maniera molto divertente da Santino Marella, che mi fa morire ...