“Non è giusto | non me lo merito” GF Vip 7 | il crollo di Oriana | lacrime e pianto disperato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Daniele Dal Moro ha in più occasioni al GF Vip palesato un interesse versoMarzoli: lo ha anche fatto notare qualche settimana fa dicendo che “visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri”.ha riposto dicendo che “il feeling con Daniele c’è sempre stato dall’inizio, mica da adesso. Lui mi interessa ed è ovvio, però cavolo, se piace ancora alla mia amica mi freno un po’. Se a lei questa cosa le dà fastidio a me dispiace”. I due hanno anche avuto momenti di intimità e qualche settimana fa sono finiti sotto le coperte. Ma l’ex Uomini e Donne continua a non fidarsi del tutto dell’influencer venezuelana. Per questo motivo litigano e le ...