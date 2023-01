No! I “nazionalisti ucraini” non hanno dato fuoco alla Chiesa ortodossa di Ovadne

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) Circolano un video di unain fiamme attribuita al villaggio di, nella regione di Volyn in Ucraina. Secondo i testi delle condivisioni, l’incendio sarebbe stato appiccato dai «. Il motivo? Il giorno precedente al rogo il responsabile del tempio avrebbe rifiutato di effettuare il trasferimento dal patriarcato ortodosso russo a quello ucraino. Si tratta di una notizia falsa. Per chi ha fretta Si sostiene che l’undici gennaio 2023 dei “” avrebbero appiccato ila unaperché i sacerdoti locali si sarebbero rifiutati di passare al patriarcato ucraino lasciando quello russo. Non risultano chiese bruciate nel periodo indicato. Per ...