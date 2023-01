No! I CDC americani non hanno confermato che la vaccinazione Covid non funziona

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) Circolano numerosi screen (per esempio qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui) di un articolo apparso su Frontnieuws, dove si annuncia come «CDC, governo del Regno Unito e Università di Oxford confermano che lanone potrebbe avere conseguenze mortali». Ovviamente nessuno degli enti citati ha fatto una cosa del genere, ma è interessante vedere come si è arrivati a distorcere in chiave No vax, le fonti sui vaccini contro il nuovo Coronavirus. Per chi ha fretta: Il report dei CDCnon è in grado di trarre conclusioni sull’efficacia dei vaccini. Lo studio dell’Università di Oxford considera un numero irrilevante di casi non gravi, riguardanti operatori sanitari vietnamiti positivi alla variante Delta. Lo studio apparso su Nature basato su dati della Sanità ...