NJPW | la federazione e Takahashi annunciano “All Star Jr Festival 2023”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Da tempo manca, secondo tanti protagonisti della scena Junior Heavyweight, un Torneo internazionale che coinvolga il meglio del panorama mondiale. lae l’attuale IWGP Jr. HW Champion Hiromu Takashi hanno annunciato qualcosa che sembra colmare questa lacuna. AllJrL’annuncio è che il 1° Marzo alla Korakuen Hall di Tokyo (e in PPV suWorld) andrà in scena “AllJr” Torneo/che porterà la presenza dei migliori lottatori della categoria; al momento non sono stati annunciati nomi, ma è lungo l’elenco delle federazioni e promotion che aderiscono all’evento: – Dark Pro Wrestling 666– Osaka Pro Wrestling– Ganbare?Pro Wrestling– Kyushu Pro Wrestling– New Japan Pro ...

Nella, ora di proprietà di Tony Khan, ha vinto insieme al fratello Mark i titoli di ...sono stati anche IWGP Tag Team Champions e due volte 6 - man Tag Team Never con Toru Yano in, ...... l'evento più importante dell'anno per lanipponica. La wrestler ha debuttato con un nuovo ring name, Mercedes Moné , sfidando l'attuale IWGP Women's Champion Kairi. Dalla WWE alla, ...

NJPW: annunciato lo show All Star Junior Festival 2023 The Shield Of Wrestling

MVP riflette sulla sua esperienza in NJPW The Shield Of Wrestling

WWE: Non solo Hikuleo, la federazione è interessata ad un attuale campione in NJPW Zona Wrestling

NJPW - NOAH Wrestle Kingdom 17 - Review The Shield Of Wrestling

Jay White sta per lasciare la NJPW In arrivo un Loser Leaves ... The Shield Of Wrestling

Che batosta per i fans, decisione scioccante della NJPW, quello che si nascondeva dietro però era ben altro, ecco cosa è intervenuto a stravolgere i piani ...La NJPW continua ad essere protagonista del nuovo anno: annunciato un evento dedicato esclusivamente ai Junior provenienti da tutto il mondo.