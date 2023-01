Nissan Kicks 327 Edition | la one - off in collaborazione con New Balance

(Di martedì 24 gennaio 2023), incon il celebre marchio di scarpe sportive New, ha realizzato un'esclusiva versione del SUVelettrico per una speciale campagna di marketing in Giappone. L'...

L'auto one - off si chiama327 Edition e, come si intuisce dal nome, replica l'estetica delle sneakers New Balance 327 . In effetti, dalle immagini apparse sulle pagine social giapponesi ...La stessaha evidenziato come anche la popolarità della, oltre al suo prezzo più basso, abbia inevitabilmente messo sotto pressione le vendite della Rogue Sport, spingendola di fatto ...

Nissan Kicks e-POWER: svelato il nuovo crossover ibrido MotoriSuMotori

Nuovo Nissan Kicks - La qualità ha un nome! Inforicambi

Nuova Nissan Kicks 2021 - Maggiore efficienza e tecnologia Inforicambi

Nissan Kicks e-Power, il Suv elettrico col motore termico per ricaricare La Gazzetta dello Sport