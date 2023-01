Nikita Pelizon | la mamma e la sorella rompono il silenzio ed intervengono

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023), lacommenta un post e poi interviene la: ecco cosa è emerso dai socialnelle ultime settimane all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è ritrovata al centro di numerosi confronti e scontri. Anche ieri sera, nel corso della ventinovesima puntata la giovane modella dopo aver scelto i tre coinquilini con cui trascorrere una cena in baita è tornata sull’argomento affrontando un nuovo scontro con Luca Onestini. E non solo,ha rispetto anche alle critiche ricevute direttamente dalladel gieffino entrata in Casa per una sorpresa al figlio. Leggi anche –> Il gesto dei fan per Ginevra Lamborghini riempie il cuore dell’artista La replica della: ecco cosa è emerso… La ...