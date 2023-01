Nikita Pelizon | il suo staff contro la mamma di Luca Onestini

Nell'episodio di ieri, Wilma Goich è stata eliminata e Oriana Marzoli, insieme ae George Ciupilan, è finita in nomination . Questi tre concorrenti sono considerati tra i più forti di ...Luca Onestini , campione indiscusso di salto da un reality all'altro, dopo la Spagna è tornato ad allietarci in Italia con il suo "umore alto tutta la vita" . Dopo aver negato la pace a, al termine dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip si è lamentato pure di Giulia Salemi . Luca Onestini accusa Giulia Salemi dopo il GF Vip Come ben sapete, Giulia Salemi quest'...

La mamma di Luca Onestini a Nikita Pelizon: Meritavi di essere portata a letto e poi scaricata Fanpage.it

Un confronto pacifico tra Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GF VIP, cosa spiffera Oriana all'orecchio di Luca mentre Nikita parla ilmessaggero.it

Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese contro Luca Onestini - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

L'analisi di Antonino Spinalbese sul percorso di Nikita Pelizon - Mediaset Infinity Grande Fratello

Nella puntata di ieri sera del Gf Vip, Sonia Bruganelli ha attaccato la madre di Luca Onestini, venuta a fare una sorpresa al figlio.Il riassunto della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 23 gennaio 2023: come sono andate le nomination, i preferiti e l'eliminazione.