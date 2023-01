Nikita Pelizon | cambia tutto al GF Vip? Rabbia contro la vippona

(Di martedì 24 gennaio 2023)finisce nel mirino del web: ora lanon è più la preferita e rischia l’eliminazione L’irruzione nella casa del GFdella mamma di Luca Onestini ha sparigliato le carte. Le parole durissime rivolte nei confronti dihanno fatto il giro del web e sono in tantissimi ad essersi scagliatiLuca e la madre. Ma a sorpresa c’è anche chi apprezzato il comportamento del modello romagnolo verso la ex concorrente di Pechino Express, finalmente smascherata secondo tanti telespettatori che attendevano solo il momento di vedere laspalle al muro.è così finita nuovamente al televoto e adesso sembra rischiare veramente grosso, visto che i due concorrenti con i quali dovrà vedersela non sono certo due clienti ...

Luca Onestini esono stati al centro di una nuova discussione. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7 , i due si sono affrontati in un ennesimo faccia a faccia che non ha portato a nessun ...Dopo la messa in onda dell'ultima puntata del GF Vip, lo staff disi è scagliato contro la madre di Luca Onestini . Quanti difendono la bella triestina vorrebbero un confronto con la signora Carla. GF Vip: lo staff dicontro la madre di ...

Confronto post puntata tra Luca Onestini e Nikita Pelizon - Mediaset Infinity Grande Fratello

Luca Onestini sul suo rapporto con Nikita Pelizon: "Basta, per me chiudo" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Le considerazioni di Oriana Marzoli e Luca Onestini su Nikita Pelizon - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il parere di Antonino Spinalbese sulle scelte di Nikita Pelizon - Mediaset Infinity Grande Fratello

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. L’irruzione nella casa del G ...Lo staff di Nikita Pelizon è intervenuto dopo le parole contro Nikita usate dalla mamma di Onestini, la signora Carla ...