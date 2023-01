Nicole Murgia rivela perché non è stata squalificata per la frase sui disabili

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023) In questi giorni tantissime persone hanno richiesto la squalifica pera causa delle orrende frasi sulle persone. Il Grande Fratello Vip 7 non solo non ha mostrato le immagini in prima serata per non mettere in cattiva luce la concorrente, ma ha anche fatto finta di niente, senza citare quanto accaduto. L’attrice ieri sera ha svelatoscelta questa linea ad una delle sue amiche zabettas. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7protetta dagli autori? Il Grande Fratello è noto per avere un atteggiamento da “figli e figliastri”. In quest’edizione è accaduto ogni volta: il caso più eclatante fu quello di Marco Bellavia, in cui non furono mai mostrate le parole orrende pronunciate da Charlie ...