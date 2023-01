NFL | Play-offs 2023 | è tempo di Championships! Programma | orari e come seguire in tv i match con vista sul Super Bowl

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono rimaste solamente le “magnifiche 4” iscritte al “gran ballo” deiNFL. Il Divisional Round disputato nel corso del weekend appena trascorso ha emesso i propri verdetti, mandando al Championiship Round di domenica 29 gennaio le due finaliste di entrambe le Conference. Chi uscirà da quelle sfide si imbarcherà per Glendale, Arizona, per disputare l’attesissimoche si giocherà nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio prossimi. Nella AFC, i Kansas City Chiefs si sono sbarazzati, non senza soffrire, dei Jacksonville Jaguars, indella grande rivincita contro i Cincinnati Bengals, che 12 mesi fa sorpresero Patrick Mahomes e compagni e andarono al, poi perso, contro i Los Angeles Rames. Joe Burrow ha condotto la ...

Ora si conoscono i nomi delle quattro franchigieche disputeranno i Championship Game, antipasto del Super Bowl (quest'anno in programma il prossimo 13 febbraio in Arizona). La finale AFC sarà Cincinnati - Kansas City. I Bengals sono riusciti a ...