Netflix sulle serie cancellate | “Non abbiamo mai chiuso quelle di successo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Recentemente molti fan si sono lamentati, sui vari social, di alcune particolari scelte produttive di; scelte che hanno portato alla cancellazione disulla carta interessanti come ad esempio 1899 oppure l’amatissima Sense8. Ad ogni modo in un’intervista rilasciata a Bloomberg, Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEO di, sono stati interpellati sulla questione e Sarandos ha ribadito chenon ha mai “cancellato uno show di”. Il co-ceo ha poi proseguito citando gli scarsi numeri di spettatori come la ragione principale per cui il servizio di streaming si rifiuta di portare avanti alcune. “Molti di questi show avevano buone intenzioni, ma si rivolgono a un pubblico molto ristretto con un budget molto elevato. La chiave è che bisogna essere in grado di ...

Jung_E è l’ultima novità di Yeon Sang-ho, il regista di Train to Busan ovvero uno dei migliori film horror sugli zombie che si possa trovare in circolazione. Con Jung_E, attualmente al secondo posto n ...L'attrice bolognese Matilda De Angelis ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram il trailer della serie La legge di Lidia Poët, dando appuntamento ai follower su Netflix per il primo dei sei episod ...