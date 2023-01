Netflix | stop alla condivisione della password fuori dal nucleo familiare

alla condivisione delle password, cosa ha portato alla scelta A ottobre,aveva annunciato l'intenzione di modificare la sua politica sulla condivisione delle password e aveva ..., nuovi abbonati oltre le attese: ora sono 230 milioni. E Hastings si dimette da Ceo

Netflix dice stop agli account condivisi, per davvero Today.it

Netflix, stop alla condivisione della password da marzo: l'account rimane del nucleo familiare ilmessaggero.it

Netflix annuncia: «Stop alla condivisione della password» Calcio e Finanza

Netflix, c’è lo stop definitivo: batosta tremenda per gli utenti Newsby

Netflix, stop all’account condiviso dal 2023: a rischio 100 milioni di profili Corriere della Sera

Netflix ha confermato in una lettera agli azionisti alla fine della scorsa settimana che la sua mossa per non consentire più agli utenti di condividere le password gratuitamente fuori ...Netflix fa sapere che implementerà in modo più ampio la condivisione a pagamento nel primo trimestre del 2023, bloccando di fatto gli account condivisi fuori dalla stessa abitazione. In una lettera… L ...