Netflix | il co-CEO rassicura I fan sui franchise di punta | “Non ho mai cancellato serie di successo”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Recentemente molti fan si sono lamentati, sui vari social, di alcune particolari scelte produttive di; scelte che hanno portato alla cancellazione di show sulla carta interessanti come ad esempio 1899 oppure l’amatissima Sense8. Ad ogni modo in un’intervista rilasciata a Bloomberg, Ted Sarandos e Greg Peters, co-CEO di, sono stati interpellati sulla questione e Sarandos ha ribadito chenon ha mai “uno show di”. Il co-ceo ha poi proseguito citando gli scarsi numeri di spettatori come la ragione principale per cui il servizio di streaming si rifiuta di portare avanti alcune. “Molti di questi show avevano buone intenzioni, ma si rivolgono a un pubblico molto ristretto con un budget molto elevato. La chiave è che bisogna essere in grado di ...

