Neonato morto | scatta l' inchiesta ' Mamma lasciata sola' L' Asl nega - Cronaca - quotidiano net

Corriere Roma

La direzione si difende: abbiamo avviato una verifica, ma al Pertini non ci sono carenze di personale. La Procura ha deciso di acquisire anche la cartella clinica della donna. Il compagno di lei: era .Unsoffocato al terzo giorno di vita perché la mamma si è addormentata mentre lo stava allattando. È successo a tutte di addormentarsi col bambino nel letto: lo so io, lo sapete voi, ... Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» La mamma del neonato di tre giorni, trovato morto a Roma all'ospedale Pertini, nel letto in cui la donna lo teneva dopo averlo allattato ed essersi addormentata, interviene dopo il marito e sfoga la s ...La ragione è da ricercare nelle maggiori fluttuazioni del numero di pazienti che si osservano, non sempre ma spesso, negli ospedali più piccoli. Negli ospedali, la mortalità aumenta di circa il 2% al ...