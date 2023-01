Neonato morto | “La mamma implorava di portarlo al nido”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023)a Roma, il papà: “Lasfinita aveva implorato dial” – Il bambino potrebbe essere deceduto per soffocamento durante l’allattamento – “Diciassette ore in travaglio prima di partorire. Non si reggeva in piedi. Non ce la faceva più“. Il papà delall’ospedale Pertini di Roma, intervistato dal Messaggero, rompe il silenzio sulla vicenda senza risparmiare commenti sulle mancanze dell’ospedale nei confronti della sua compagna: “Le si erano rotte le acque alle 4 della notte, ha poi trascorso 17 ore in travaglio prima di partorire. Era sfinita, ma le hanno subito portato il piccolo per l’allattamento e hanno anche preteso che gli cambiasse il pannolino da sola. Ma lei non si reggeva in piedi”. Il bambino potrebbe essere deceduto ...