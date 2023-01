(Di martedì 24 gennaio 2023) Warsan Shire, poetessa di origini somale, racconta integrazione ed esilio attraverso il corpo delle donne. Nei suoi versi, le voci di chi arriva in Europa per salvarsi ma è condannato a un destino di estraneità

Il verdetto del medico legale: "arresto cardiocircolatorio causato dal freddo", il gelo gli ha bloccato il. Lunedìsottopasso Mortirolo il traffico scorre veloce. "Il ritorno dell'acqua ...Io dopo 26 ore di travaglio giravo per il repartodella notte con la mia primogenita in un braccio e il sacchetto delle urine nell'altro cercando di addormentarla senza che nessuno si sia ...

Francia: ucciso nel cuore di Parigi, arrestati i due agenti Agenzia ANSA

Nel cuore dei rifugiati La Stampa

"Viaggi del Cuore", Chiara Amirante: solo se impariamo ad amare, saremo felici Vatican News - Italiano

Juve di cuore, coraggio e follia Tuttosport

Nel cuore di Feletto aperta la struttura per l'abitare possibile Telefriuli

ORVIETO – A San Valentino una romantica luna torna ad accendere il Pozzo di San Patrizio di Orvieto per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Dall’ 11 al 14 febbraio la suggestiva Città nascosta ne ...24 gen 2023 - La notte in cui la cantante di Solarolo diventò una stella, lottando contro tormenti e pregiudizi.