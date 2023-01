Il video postato su TikTok dall'account delnapoletano Ilary Store è andato subito virale in rete: "Ragazzi! Ecco gli ultimi due montoni Matteo Messina Denaro style!". Dopo le polemiche e la segnalazione di Francesco Borrelli, il ...Nell'aprile 2016 è stato inaugurato Pavé - Gelati&Granite, un piccolonel cuore di Milano ... Sono le parole usate per presentare la gelateria che a Milano si trova in piazza15 e in via ...

A Napoli un altro negozio del centro vende il montone di Matteo ... Fanpage.it

Negozio di Napoli vende il "montone di Matteo Messina Denaro" Gazzetta del Sud

Napoli, un negoziante su TikTok: “Ecco gli ultimi due montoni Matteo Messina Denaro style!” Notizie.it

Napoli, apre la pasticceria sexy: dolci a forma di genitali. I cittadini divisi: «Fa sorridere». «No è una vergogna» Corriere del Mezzogiorno

Dolci a forma di peni e vagine a Napoli: il negozio Mr. Dick scatena le polemiche Corriere dello Sport

NAPOLI. «Ci hanno segnalato la nuova moda che sta spopolando in questi giorni. Persone che vanno in giro indossando l’outfit di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso catturato in questa… Leggi ...Negozi di abbigliamento a Napoli, ma anche in Sicilia e al Nord, sponsorizzano online capi di abbigliamento simili a quelli indossati da Matteo Messina Denaro nel giorno del suo arresto. È la denuncia ...