NBA | i risultati della notte 24 gennaio | Banchero ferma la corsa di Boston | Milwaukee e Portland regalano spettacolo Sacramento batte Memphis

(Di martedì 24 gennaio 2023) Continua la stagione di NBA. Nellaitaliana si sono disputate sette partite di regular season e come sempre lonon è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Grazie a un incredibile primo quarto (49-24)prende il largo sul campo di Detroit e poi gestisce il vantaggio fino al clamoroso 150-130 finale. Decisivi per i Bucks i 29 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, i 21 di Brook Lopez e i 18 a testa di Bobby Portis (autore anche di 10 rimbalzi) e Jevon Carter. Non bastano invece ai Pistons i 33 punti di Bojan Bogdanovic (11/15 al tiro, 6/7 da tre), la doppia doppia da 23 punti e 15 rimbalzi di Jalen Duren e i 21 di Saddiq Bey. Orlando stupisce eladi(reduce da ...

Sky Sport

