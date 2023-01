NBA 2022 23 | cadono Boston e Memphis | Milwaukee sbanca Detroit

(Di martedì 24 gennaio 2023) Notte ricca di sorprese quella di martedì 24 gennaio per quanto concerne la NBA, con alcune delle compagini più forti sconfitte rovinosamente in trasferta. Fa notizia, infatti, il -33 subito daiGrizzlies, secondi nella Western Conference, contro i Sacramento Kings, che si confermano terzi grazie al roboante 133-100 rifilato ai rivali. Grandi prove da parte di Lyes (24 punti), Barnes (20 punti) e Murray (20 punti), i quali hanno totalizzato quasi la metà dei punti messi a segno da tutta la squadra. Sconfitta anche per iCeltics, ancora saldamente al comando della Eastern Conference, ma battuta inaspettatamente da Orlando Magic, 13esimi della classe, con lo score di 113-98. Non deludono iBucks nella partita contro gli ultimi in classifica, iPistons: terzi nella Eastern Conference, ...

