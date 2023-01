Nato e Polonia | sale il pressing sulla Germania per l’invio dei Leopard Morawiecki | «Ritardi di Berlino incomprensibili»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) Laha chiesto formalmente allal’autorizzazione al trasferimento dei suoi carri armati2 allUcraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz B?aszczak, oggi martedì 24 gennaio. «Faccio appello alla parte tedesca perché si unisca alla coalizione dei Paesi che sostengono l’Ucraina con i tank2. Questa è una causa comune per tutti noi, perché in gioco è la sicurezza dell’Europa intera», ha scritto il ministro su Twitter. Per quanto riguarda la perdita dovuta al trasferimento dei carri armati a Kiev, il governo polacco ha poi annunciato l’intenzione di chiedere il relativo rimborso alla Commissione Ue. «Faremo richiesta di rimborso all’Unione europea, sarà un’altra prova di buona volontà», ha detto il premier Mateuszin conferenza stampa, ...